Студия 11. 24.04.23
— Хотим шашлык! Что сделать, чтобы избежать негативных последствий от жареного мяса.
— Быстрее, выше, сильнее. Расскажем о самых спортивных ребятах республики.
— Работа сообща – великое дело! Восстановление музея в прилузском селе Ношуль.
— Голосуем за кофморт! Как гражданская активность меняет облик городов?
— «Аллергия на весну». Можно ли избавиться от реакции на пыльцу и цветение? Расскажет специалист.
— Детали со вкусом. Солистка театра оперы и балета Коми Анастасия Морараш готовит душистый молдавский суп.