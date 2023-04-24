Студия 11. 24.04.23





— Хотим шашлык! Что сделать, чтобы избежать негативных последствий от жареного мяса.

— Быстрее, выше, сильнее. Расскажем о самых спортивных ребятах республики.

— Работа сообща – великое дело! Восстановление музея в прилузском селе Ношуль.

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— «Аллергия на весну». Можно ли избавиться от реакции на пыльцу и цветение? Расскажет специалист.

— Детали со вкусом. Солистка театра оперы и балета Коми Анастасия Морараш готовит душистый молдавский суп.