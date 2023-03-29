✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.03.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

В администрации муниципалитета прошло XXI заседание Совета района. На повестке дня было 11 вопросов. Единогласным решением были внесены изменения в бюджет района. На этом же заседании народные избранники увеличили план приватизации на четыре единицы техники.

04:52 — НАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В Сосногорске продолжается обсуждение народных инициатив, предлагаемых к реализации в 2024 году. Очередным направлением, по которому были выдвинуты проекты, стало «Образование».

09:10 — В ГОСТЯХ У СОСНОГОРЦЕВ

Что может быть интереснее для мальчишек, чем примерить настоящий бронежилет, тактические наушники, посмотреть в бинокль? Всё это и даже больше кадеты Щельяюрской школы смогли осуществить в Сосногорском центре «Сосногорск — Донбассу».

11:42 — МОЛОДАЯ МАМА – 2023

В минувшую пятницу Дом культуры «Горизонт» пригласил молодых матерей Сосногорска на творческий конкурс «Молодая мама – 2023» — его участницами стали пять жительниц Сосногорска.