В Ухте вертолетчик вернул подъемные бывшему работодателю

В Отделении судебных приставов по Ухте окончено исполнительное производство о взыскании с бывшего работника 580 тыс. рублей, которые были выплачены ему авиакомпанией при приеме на работу.

Работодатель потребовал подъемные назад, потому что вертолетчик не выполнил условие договора: он уволился по собственному желанию, не отработав три года с момента перечисления средств.

Судебный пристав ограничила выезд должника за пределы страны, обратила взыскание на счета в банках, наложила запрет на регистрационные действия с автомобилями ВАЗ 21102 и Volkswagen Polo, а затем арестовала иномарку и назначила должника ее ответственным хранителем.

Так как должник внес основную сумму долга на депозит службы за пределами срока, отведенного для добровольного исполнения требований, ему пришлось выплатить еще 40 тыс. рублей в качестве исполнительского сбора, который зачисляется в федеральный бюджет.