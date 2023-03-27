Республиканское совещание оленеводов.





18 марта, в преддверии празднования Дня оленевода, в администрации округа прошло республиканское совещание по вопросам развития оленеводства.

В Инту приехали руководители и специалисты Министерств сельского хозяйства и потребительского рынка, а также национальной политики региона, оленеводческих предприятий, представители других министерств, ведомств и научных организаций, депутаты Госсовета региона, которые занимаются этим древним видом животноводства.

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