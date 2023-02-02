Информационная программа «Новости» от 2.02.2023.





00:00 Выпуск

00:53 1 февраля на интинской ТЭЦ прошел день открытых дверей

10:58 Что должны делать коммунальщики и энергетики, чтобы в квартирах было комфортно и тепло

13:13 В белгородский госпиталь отправлена вторая партия гуманитарного груза

16:29 Реализация проекта «Народный бюджет»

24:49 Команда интинских баскетболистов — сильнейшая в республике Коми

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски YOUTUBE https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ