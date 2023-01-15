VI этап Кубка России по лыжным гонкам в Республике Коми





Владимир Уйба поздравил спортсменов Республики Коми с достойным выступлением на VI этапе Кубка России по лыжным гонкам.

Сегодня, 15 января, на трассе Республиканского лыжного комплекса им. Раисы Сметаниной состоялись заключительные старты соревнований – скиатлон.

Победу среди женщин одержала Наталья Непряева (Архангельская область), второе место заняла Вероника Степанова (Камчатский край), третье – Екатерина Смирнова (Тюменская область).

Среди мужчин победил Александр Большунов (Архангельская область), на втором месте – Илья Семиков (Республика Коми), на третьем – Алексей Червоткин (Москва), на четвёртом – Илья Порошкин (Республика Коми). Также Илья Порошкин занял третье место в гонке, которая состоялась в рамках этапа Кубка 13 января.

https://rkomi.ru/news/2778