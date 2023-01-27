✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.01.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ПРИЮТУ БЫТЬ

Не за горами то время, когда в городе появится приют для собак. Его организаторы ждут схода снега, чтобы можно было продолжить работы по обустройству территории.

03:34 — В ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ

18 января – одна из важнейших памятных дат в истории Великой Отечественной войны, связанная с блокадой Ленинграда. Педагоги по всей стране каждый год проводят тематические уроки, посвященные тем событиям. Музей школы №4 подготовил выставку-инсталляцию, а в музее железнодорожного транспорта прошел тематический урок.

07:18 — ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

На этой неделе российские студенты отметили свой главный праздник – Татьянин день. В Сосногорске празднику студенчества посвятили танцевальную шоу-программу, которая состоялась в стенах городского дома культуры «Горизонт».

09:40 — СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАЗЪЯСНЯЕТ

О материальной помощи на газификацию жилого помещения рассказывает заместитель директора — заведующий территориальным центром социальной защиты населения Алена Шилова.