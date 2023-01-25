✳ Вести Тимана. Сосногорск | 25.01.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Оценка состояния местного «Водоканала» стала основной целью рабочего визита исполняющего обязанности Главы Сосногорского района Ильдара Махмутова в поселок Нижний Одес.

06:02 — ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРОКУРОРОМ

В Сосногорской службе общественной приемной главы Коми провели прямую линию с прокурором города Романом Якименко. За 2022 год в прокуратуру поступило более 1000 обращений, около 20% удовлетворены – установлено нарушение и предприняты соответствующие меры реагирования.

08:32 — ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ

В Доме детского творчества прошел аукцион профессий в рамках муниципального образовательного проекта «PROдвинутая молодежь». Гостями стали ученики 9, 10, 11 классов городских школ.

11:21 — ЗОЛОТАЯ ШАЙБА

Сосногорский ледовый дворец «Звездный» снова стал местом встречи юных хоккеистов в рамках регионального этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба».