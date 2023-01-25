✳ Вести Тимана. Сосногорск | 25.01.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — РАБОЧИЙ ВИЗИТ
Оценка состояния местного «Водоканала» стала основной целью рабочего визита исполняющего обязанности Главы Сосногорского района Ильдара Махмутова в поселок Нижний Одес.
06:02 — ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ПРОКУРОРОМ
В Сосногорской службе общественной приемной главы Коми провели прямую линию с прокурором города Романом Якименко. За 2022 год в прокуратуру поступило более 1000 обращений, около 20% удовлетворены – установлено нарушение и предприняты соответствующие меры реагирования.
08:32 — ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ
В Доме детского творчества прошел аукцион профессий в рамках муниципального образовательного проекта «PROдвинутая молодежь». Гостями стали ученики 9, 10, 11 классов городских школ.
11:21 — ЗОЛОТАЯ ШАЙБА
Сосногорский ледовый дворец «Звездный» снова стал местом встречи юных хоккеистов в рамках регионального этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба».