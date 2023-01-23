✳ Вести Тимана. Сосногорск | 23.01.2023
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — СПЕЛЫЕ ВИТАМИНЫ
Тепличный комплекс «Сосногорский» — предприятие, которое обеспечивает рабочими местами 300 человек, а продукцией – десятки тысяч. Что собой представляет комплекс, своими глазами увидели исполняющий обязанности Главы Сосногорского района Ильдар Махмутов и его заместители.
03:20 — ЗИМНИЙ СУББОТНИК
В январе отмечается Всемирный день снега. Этому празднику по всей стране посвящаются различные спортивные соревнования, зимние игры и забавы. В Сосногорске существует давняя традиция — отмечать День снега общегородским субботником. Этот год не стал исключением.
07:08 — КАДЕТЫ ПРИГЛАШАЮТ!
Городской Дом культуры «Горизонт» снова пригласил старшеклассников на зимний городской бал. Это полюбившееся молодежи мероприятие было придумано в сосногорской Кадетской школе и уже стало традиционным и долгожданным.