✳ Вести Тимана. Сосногорск | 16.01.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА

Республиканский фестиваль православной духовной музыки «Вифлеемская звезда» вот уже в восемнадцатый раз распахнул свои двери для горожан и гостей Сосногорска.

03:52 — ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Специалисты Центра по предоставлению госуслуг в сфере социальной защиты населения пригласили сосногорцев старшего возраста на занятие с психологом. Тема – «Эмоциональный интеллект для продуктивности».

05:56 — УСПЕШНЫЙ ГОД

В спорткомплексе «Метеор» прошло вручение муниципальной целевой стипендии самым успешным тренерам и спортсменам. В этом году признание получили три команды, пять тренеров, шесть спортсменов, а также спортсмен по адаптивной физкультуре и спорту.