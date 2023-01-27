В гостях у МАКСИХОДА Производство ВЕЗДЕХОДОВ, ЛОДОК, САНЕЙ и ещё много нужного для рыбалки и охоты





Прошёл почти год с тех пор , как я приобрёл лодку из ПНД у компании МАКСИХОД. С тех пор они переехали на новое место, расширили производство, появилось много новых товаров. В общем молодцы ! Об этой компании уже знают во всех уголках нашей огромной страны, и даже за её пределами. Ну а кто не знает, давайте знакомиться ! Всю продукцию МАКСИХОДА можно приобрести со скидкой 5% по промокоду "КОМИ РЫБАК" а на ВЕЗДЕХОДЫ и ЛОДКИ скидка будет уже 5 000 рублей. Ссылка на группу в ВК https://vk.com/vezdehod11 Сайт : https://vezdehod11.ru/