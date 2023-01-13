Студия 11. 13.01.23





— Последняя ложка оливье и все…в режим! Как перейти на обычный рацион после праздничных застолий?

— И вот она нарядная на празднике была…а что же дальше? Где и как перерабатывают новогодние ёлочки?

— Дом конический формы. Расскажем, как устроен чум оленевода.

— Рождество Христово. Чем запомнилась ночь 7-го января для жителей Усть-Куломского района?

— Китайский новый год. Отметим восточный праздник в стенах Национальной библиотеки Коми.

— TRX – тренировки, которые точно заставят вас попотеть.