Республиканский фестиваль современной коми песни «Василей»





Владимир Уйба приветствовал участников и гостей фестиваля «Василей».

В этом году Республиканский фестиваль современной коми песни – юбилейный и проходит в тридцатый раз. Он посвящён Усть-Куломской земле, которая является родиной праздника народной музыки и песни.

«Василей» приобрёл славу всенародного праздника любви к отчему краю и народной песне. Фестиваль открывает новые имена, является площадкой для народных талантов. Песни, звучащие на «Василее», уходят в народ. Их поют в семьях, на праздниках. А это и есть самое ценное. Усть-Кулом по праву гордится тем, что является родиной фестиваля и много лет принимает его на своей гостеприимной земле. Поэтому «Василей» имеет особый, уникальный колорит. Благодарю хозяев за радушный приём и неповторимую атмосферу», – отметил Владимир Уйба.

https://rkomi.ru/news/2775

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