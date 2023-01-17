Прощание с видным политическим и общественным деятелем Республики Коми Анатолием Каракчиевым





В Сыктывкаре простились с видным политическим и общественным деятелем республики Анатолием Каракчиевым.

Траурная церемония состоялась 16 января в Свято-Стефановском кафедральном соборе. В ней принял участие Глава Республики Коми Владимир Уйба.

«Сегодня мы прощаемся с Анатолием Алексеевичем Каракчиевым – человеком, положившим всю свою жизнь на алтарь служения Республике Коми. Он в полной мере прошёл путь от простого рабочего до видного государственного деятеля. Взял на себя ответственность и с честью пронёс её в тяжёлые девяностые годы. Не побоялся и принял пост министра экономики и Первого заместителя Главы республики, когда времена были абсолютно непредсказуемыми, когда экономика держалась на честном слове и труде таких людей, как Анатолий Алексеевич. Профессионал, замечательный человек, преданный своему делу, республике, народу. От себя лично и от Правительства Республики Коми выражаю самые глубокие и сердечные соболезнования родным, близким, друзьям Анатолия Алексеевича», — сказал на церемонии прощания Владимир Уйба.

https://rkomi.ru/news/2779