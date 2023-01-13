Приближается Старый Новый год





В ночь с 13 на 14 января – многие россияне будут отмечать неофициальный, но давно ставший традиционным праздник. Для кого-то это еще один шанс загадать то, что не успели на Новый год, или сказать добрые слова близким и дорогим людям. После него можно и елку разбирать, и вообще настраиваться на весну. В старину существовало убеждение, если проводить старый год и встретить новый как можно веселее, то он пройдет счастливо. Что это за событие, какие традиции и обычаи с ним связаны – в нашем следующем сюжете.