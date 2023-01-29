НАСЛЕДИЕ СЕВЕРА МЕСТО ВАШЕГО ОТДЫХА ОЛЕНИЙ ОСТРОВ





Компания МАКСИХОД не только производит вездеходы, лодки, сани для снегоходов и много чего полезного для рыбаков и охотников. Но также привезла в столицу нашей Республики Коми часть своей Родины. А именно оленей, чум, национальную одежду, национальные блюда и много чего интересного, связанного с культурой Ижемского района Республики Коми. Поближе познакомится с ОЛЕНИМ ОСТРОВОМ вы сможете заказав билет на экскурсию НАСЛЕДИЕ СЕВЕРА. Все подробности можно узнать здесь : https://vk.com/nasledienord Всю продукцию МАКСИХОДА можно приобрести со скидкой 5% по промокоду "КОМИ РЫБАК" а на ВЕЗДЕХОДЫ и ЛОДКИ скидка будет уже 5 000 рублей. Ссылка на группу в ВК https://vk.com/vezdehod11 Озон https://www.ozon.ru/seller/vezdehod11… wildberries : https://www.wildberries.ru/brands/265… авито : https://www.avito.ru/user/22189fd61b9… #ЭКСКУРСИЯ #НАСЛЕДИЕСЕВЕРА #ТРАДИЦИИИ