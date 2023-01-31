МЫВМЕСТЕ 27.01.2023





В центральном дворце культуры прошел большой благотворительный концерт в рамках акции «Инта Своих не бросаем». Посвящен он открытию Года педагога и наставника, объявленного в России, и году молодежи в республике Коми.

Все собранные в рамках концерта денежные средства будут направлены на нужды мобилизованных интинцев, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Городские педагогические коллективы, юные солисты и вокалисты детских садов, школ, гимназий и Лицея, воспитанники Детской школы искусств, Центра внешкольной работы и спортивной школы «Юность», творческие коллективы центра национальных культур и Дворца культуры и техники всю душу вложили в исполнение номеров.

Концертная программа оказалась очень насыщенной. В программу вошли лучшие музыкальные, вокальные и хореографические номера.