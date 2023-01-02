КАК СОЛЯТ РЫБУ НА КАМЧАТКЕ





Как засолить рыбу для долгого хранения ? В этом ролике вы увидите как это делают на Камчатке. Канал " Сергей р. Камчатка" — https://www.youtube.com/@user-ij2du9hl4c Мухи от Ирины Барановой https://vk.com/id188130245 Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g

На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #КАМЧАТКА #рыбалка #ЗАСОЛКАРЫБЫ