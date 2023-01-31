Информационная программа «Новости» от 31.01.2023.
00:00 Выпуск
01:05 В Инте снесен, расселённый в 2019 году многоквартирный дом
03:02 Участники спецоперации благодарят интинцев за помощь
04:25 К отправке в Белгородский госпиталь формируется очередная партия гуманитарного груза
10:55 Школьники пишут письма военнослужащим, участвующим в СВО
21:04 В Инте прошел открытый турнир по художественной гимнастике
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