Информационная программа «Новости» от 26.01.2023.





00:00 Выпуск

01:04 В городской администрации передали Орден Мужества маме интинца, погибшего в ходе специальной военной операции

03:46 На прошлой неделе открылся зимник по маршруту Инта-Печора-Инта

09:51 На базе интинской автошколы ДОСААФ продолжается прием вещей и постельного белья для Белгородского госпиталя

10:31 С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России

15:41 В Инте активно развивается кадетское движение

18:17 27 января в России отмечается День воинской славы – День снятия блокады Ленинграда

26:05 В ЦНК открылась выставка заслуженного путешественника России

29:17 Финал проекта «Мастера церемоний»

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