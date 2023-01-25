Информационная программа «Новости» от 24.01.2023.





00:00 Выпуск

01:07 Всероссийская акция «Елка желаний» продолжается

03:28 Отдел министерства внутренних дел отчитался о работе за 2022 год

10:54 В Инте стартовал Всероссийский конкурс «Учитель года 2023»

16:11 Юные интинцы поддерживают военнослужащих на передовой

20:46 В Приполярье состоится большой благотворительный концерт

24:22 Сотрудники станции юных натуралистов призывают горожан не выкидывать живые ели.

27:27 В крещенский вечер в Центральной библиотеке играли в «Новогоднее лото»

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