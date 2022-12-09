Знания госслужащих — на борьбе с коррупцией

Накануне Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, государственным гражданским служащим УФССП России по Республике Коми вручены удостоверения о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции на государственной гражданской службе».

За 36 учебных часов слушатели, в частности, изучили актуальные правовые основы противодействия коррупции в органах исполнительной власти, рассмотрели типичные коррупционные нарушения в системе государственной службы, разобрали ошибки при заполнении ежегодной декларации о доходах и имуществе, подробно остановились на конфликте интересов и порядке его предотвращения и урегулирования. Несомненное достоинство образовательной программы — применимость полученных знаний на практике.

— Прежде чем требовать, служащего надо обучить, — считает лектор, кандидат философских наук Кирилл Милюхин. — Как любое правонарушение, коррупционное проще предупредить, чем устранять его последствия. Правовое просвещение, популяризация в обществе антикоррупционных стандартов играют большую профилактическую роль.

Учебный курс завершился итоговым тестированием, в котором группа показала высокие результаты.