Вручение ключей от новых квартир детям-сиротам Сыктывкара





Владимир Уйба вручил детям-сиротам Сыктывкара ключи от новых квартир.

Торжественная церемония состоялась 27 декабря. Счастливыми обладателями новых жилых помещений стали 5 жителей. Всего в этом году администрация муниципалитета обеспечила жильём 119 граждан, имеющих статус «дети-сироты».

«Очень символично в канун Нового года получить ключи от собственных квартир, с которыми связаны надежды на будущую счастливую жизнь. Уверен, что так и будет. Буквально несколько дней назад, 16 декабря, мы вручали ключи новосёлам, детям-сиротам в Ижемском районе. Правительство республики поступательно решает задачу по обеспечению жильём детей-сирот. В этом году мы задействовали механизм предоставления сертификата на приобретение жилья. Мы не собираемся сбавлять темпы. Я от всей души поздравляю вас с этим событием, с наступающим Новым годом. И пусть в ваших квартирах царит счастье и любовь. С новосельем!», — поздравил Владимир Уйба.

«Для всех уходящий год был тяжёлым. Поэтому получить квартиру в конце год – это настоящий подарок. Спасибо огромное всем за то, что помогаете тем, кто действительно в этом нуждается. Всех с наступающим Новым годом», — поблагодарила Елена Торопова.

https://rkomi.ru/news/2755