Воркутинец компенсировал пострадавшему моральный вред

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, в размере 900 тыс. рублей.

Должник — прапорщик, который после завершения судебного процесса об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью был уволен со службы. Накоплений и имущества мужчина не имел, долго не мог трудоустроиться, не сразу пошел на контакт со службой судебных приставов — все это затрудняло исполнение решения суда.

Судебные приставы не давали должнику забыть о долге: регулярно выходили по месту его проживания, ограничили в пользовании специальным правом, оперативно направляли работодателям постановления об обращении взыскания на заработную плату.

Так как деньги перечислены взыскателю далеко за пределами добровольного срока, должнику придется выплатить исполнительский сбор, который составляет 7 % от подлежащей взысканию суммы.