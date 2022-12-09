✳ Вести Тимана. Сосногорск | 09.12.2022





Сегодня в выпуске:

00:14 — ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА

В Сосногорске стартовал муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года». Лучшие работники дошкольного образования муниципалитета представили своим коллегам свои методические наработки в рамках нескольких испытаний.

07:38 — PRO-ДОБРО

В рядам сосногорских волонтеров очередное пополнение. Городской Дом детского творчества приглашает юных жителей муниципалитета в новое объединение

10:15 — СЧАСТЛИВОГО НИКОЛАУСТАГА!

В Центре коми и национальных культур прошло мероприятие Общества российских немцев. Гостями стали ученики 4 класса 3-ей школы.

12:25 — СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАЗЪЯСНЯЕТ

О необходимости извещения о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера выплат или их прекращение рассказывает заместитель директора – заведующий территориальным Центром социальной защиты населения ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сосногорска»