



В Коми подвели итоги Года культурного наследия народов России.

Торжественная церемония закрытия Года культурного наследия народов России и приуроченный к нему концерт «Менам му» (Моя земля) состоялись 20 декабря в Коми республиканской филармонии. В мероприятии принял участие Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Для Республики Коми 2022 год, объявленный Президентом страны Годом культурного наследия народов России, был насыщенным. В этом году после длительного ковидного перерыва удалось полноценно провести брендовые мероприятия муниципалитетов. В их числе – межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» в Ижме, межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Кöрт Айка» (Железный человек) в Корткеросе.

Многие мероприятия были приурочены к юбилейным датам районов республики. Например, Усть-Цилемскую горку отмечали под эгидой празднования 480-летия села в новом для Усть-Цильмы статусе столицы проекта «Серебряное ожерелье России».

В августе в Сыктывкаре на Стефановской площади прошло масштабное театрализованное шоу «Соединяя времена», посвящённое 100-летию Республики Коми. Это был большой творческий опыт для организаторов, незабываемые эмоции и яркие впечатления для зрителей.

В ноябре республика стала местом проведения Первых молодёжных Арктических Дельфийских игр – масштабного творческого состязания для талантливых ребят в возрасте от 10 до 25 лет со всей России.

https://rkomi.ru/news/2735