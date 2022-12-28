Судебный пристав в Ухте вынудила черного риэлтора расплатиться по долгам

В Отделении судебных приставов по г. Ухте окончено 12 исполнительных производств о взыскании материального ущерба, налогов и коммунальных платежей, возбужденных в отношении гражданина 1975 г. р. Сумма взыскания составила полмиллиона рублей.

Пока должник отбывал наказание за мошенничество на рынке недвижимости, источником погашения долгов были деньги, изъятые в ходе следственных действий, и заработная плата осужденного, на которую пристав обратила взыскание.

Когда мужчина освободился, оставшуюся часть долга — 240 тыс. рублей — он внес одномоментно. К активным действиям его побудил запрет на регистрационные действия с недвижимостью.

Должник решил продать одну из своих квартир и, чтобы сделка не сорвалась, немедленно явился к приставу с деньгами и покупателем, чтобы последний был уверен: вместе с окончанием исполнительных производств запрет на регистрационные действия снят.