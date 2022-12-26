Судебный пристав из Воркуты стал чемпионом Республики Коми по пауэрлифтингу

Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ОСП по г. Воркуте, прапорщик внутренней службы Витаутас Дубасас вернулся домой с регионального Чемпионата по пауэрлифтингу, который проходил в г. Сыктывкаре, с тремя наградами.

Выступая в весовой категории 120 кг, в двух дисциплинах спортсмен выжал 185 кг и 210 кг, что обеспечило ему первое и второе место. Третья медаль — за сумму очков, набранных в ходе состязаний.

— За что я люблю пауэрлифтинг? За силовой экстрим. Это серьезный мужской спорт, где ошибка может стоить в жизни, — говорит чемпион.

Спортивная цель Витаутаса — стать мастером спорта и побить рекорд республики. Для этого надо взять вес 250 кг.

Высокие морально-волевые качества сотрудника службы судебных приставов не оставляют сомнений, что он все-таки поднимет лежа четверть тонны.