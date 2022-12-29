Студия 11. 29.12.22





— Незабываемый презент. Вдохновляемся необычными подарками.

— Нежданные находки. Что делать, если вдруг обнаружил потерянную вещь?

— Детали. Неформат. Новогодний выпуск. С кем познакомит нас Генрих Немчинов?

— Чудеса природы. Какие необычные объекты обнаружил Северин Арпа в окрестностях Эжвы?

— Молодые и активные. Как прошел в Москве первый Съезд Российского движения детей и молодежи?

— Здесь раскрывается талант. Заглянем во дворец творчества детей и учащейся молодёжи Сыктывкара.