Пристав привлек сыктывкарку к административной ответственности за неуплату штрафа

Мать троих детей из Сыктывкара 1996 года рождения оштрафована за пьяную езду на 30 тысяч рублей. Неуплата штрафа в установленный срок сначала привела к возбуждению исполнительного производства, а затем к новому судебному заседанию, где рассматривался составленный судебный приставом ОСП по г. Сыктывкару № 2 протокол об административном правонарушении.

Уклонение от исполнения административного наказания в виде штрафа предусмотрено ч. 1. ст. 20.25 КоАП РФ, которая грозит нарушителю не только новым штрафом, но и административным арестом на срок до пятнадцати суток или обязательными работами.

В данном случае судья учел как смягчающее обстоятельство наличие у сыктывкарки малолетних детей и назначил наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

Таким образом штраф утроился: вместо 30 тысяч рублей женщина обязана выплатить 90 тысяч.