КАМЧАТКА — РЫБАЦКИЙ РАЙ ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 2022 — 2023 #11 НОВЫЕ МЕСТА КЛЁВАЯ РЫБАЛКА





Ну вот оно и свершилось. Открытие зимнего рыболовного сезона 2022 — 2023 состоится на КАМЧАТКЕ ! Три года я собирался на эту поездку, но по тем или иным причинам не получалась. И вот наконец то я ступил на Камчатскую землю. Здравствуй КАМЧАТКА ! И здесь мы откроем зимний сезон 2022 — 2023 . Красота просто завораживает ! Сегодня мы с Серёгой едем на новые места. Ещё более красивые , и ещё более рыбные. Это действительно КЛЁВАЯ РЫБАЛКА ! Канал " Сергей р. Камчатка" — https://www.youtube.com/@user-ij2du9hl4c Мухи от Ирины Барановой https://vk.com/id188130245 Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g Подводная камера Calypso https://clck.ru/aiDBr

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На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #КАМЧАТКА #рыбалка #ОТКРЫТИЕ_СЕЗОНА