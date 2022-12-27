Информационная программа «Новости» от 27.12.2022.





00:00 Выпуск

01:00 Забойная кампания северных оленей в самом разгаре.

14:45 В администрации прошло заседание КЧС.

19:53 Подведены итоги работы городской организации ветеранов.

25:28 План мероприятий по приведению качества горячей воды.

26:57 В Центральной библиотеке открылась выставка художников Трофимовых.

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ