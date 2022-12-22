Информационная программа «Новости» от 22.12.2022.





00:00 Выпуск

01:03 В Инте будет построена газовая водогрейная котельная взамен угольной ТЭЦ.

06:39 Заседание общественного совета по «ФКГС»

10:34 В зону СВО отправлено несколько коробок гуманитарного груза.

15:30 Праздничная иллюминация у ЦНК привлекла вандалов.

17:55 В Коми растет заболеваемость гриппом.

19:27 Проект Центральной библиотеки стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса.

23:11 В Инте для дам и кавалеров прошёл «Его Величество бал».

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ