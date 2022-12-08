Информационная программа «Новости» от 08.12.2022.





00:00 Выпуск

01:05 Авария на трубопроводе ХВС.

03:20 Куда обращаться с жалобами на отопление.

06:34 Интинский сотрудник полиции признан одним из лучших в республике Коми.

10:39 Медики приглашают горожан на вакцинацию от гриппа, пневмококковой инфекции и ковида.

17:30 Спортивные школы "Интинская" и "Юность" приняли участие в проекте ФизкультРАСС.

20:52 Ученики воскресной школы сделали для военнослужащих открытки-обереги.

24:43 Сотрудники ЦНК украсили прилегающую к учреждению территорию.

27:03 Педагоги и дети школы № 43 выпускают собственную газету.

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