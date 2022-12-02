Информационная программа «Новости» от 01.12.2022.
00:00 Выпуск
00:53 Внимание! Газопроводы.
04:18 3-го декабря отмечается День неизвестного солдата.
05:57 Для людей с ограниченными возможностями проведен предпраздничный мастер-класс.
07:42 В Русской Православной Церкви начался Рождественский пост.
12:44 Персональная выставка Анастасии Цветковой.
16:46 Юбилей Центра национальных культур.
20:23 Интинские пауэрлифтеры привезли с международного турнира золотые и серебряные медали.
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