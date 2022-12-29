Главный судебный пристав Коми исполнил желание 9-летнего Данила

Усть-цилём Данил теперь живет в Сыктывкаре: в столице республики больше возможностей для развития особенных детей. На индивидуальных занятиях мальчишка день-деньской, мама всегда рядом, поэтому зарплата в семье одна — папина.

— Подать заявку участника акции «Елка желаний» я решилась только в последний день, — рассказывает Раиса Викторовна. — Динилу очень нужен планшет для занятий. А мультики и его любимая музыка — это уж во вторую очередь.

Главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин, которому достался счастливый шар с мечтой Данила, в тот же день отправился за подарком, а уже назавтра принимал гостей.

— «Елка желаний» — замечательная акция, — считает Дмитрий Кручинкин. — «Волшебник», который помогает тому, кому это действительно нужно, тоже ведь счастлив. Такие трогательные встречи под Новый год — настоящее чудо.

В этом году УФССП России по Республике Коми еще активнее участвует во Всероссийской акции «Елка желаний». Судебные приставы-благотворители снимают шары мечтателей даже из других регионов.