✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.11.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ПОЛИЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

В Сосногорске сформирован новый состав Общественного совета при городском отделе Министерства внутренних дел. Напомним, совещательный орган был создан в 2019 году. Его основной задачей является обеспечение взаимодействия полиции со структурами гражданского общества.

02:32 — СТИХИ МАРШАКА

Ребята из третьего класса Кадетской школы волнуются. Для многих из них участие в конкурсе чтецов – дебют. Некоторые прямо здесь знакомятся с творчеством Самуила Яковлевича Маршака. Именно 135-летию этого выдающегося писателя, поэта, драматурга и переводчика был посвящён конкурс чтецов в Доме детского творчества.

05:01 — МЕДИКИ РАЗЪЯСНЯЮТ

О вакцинации рассказывает и.о. главного врача Сосногорской ЦРБ Елена Бикчурина