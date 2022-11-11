✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.11.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — СОСНОГОРСКИЕ СТРАЖИ ПОРЯДКА
10 ноября свой профессиональный праздник отметили российские полицейские. По традиции, красной дате календаря сосногорские стражи порядка посвятили торжественное собрание, прошедшее в стенах отдела.
05:46 — ПОЗАБОТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ
Мы отлично знаем, что профилактика важна во многих сферах жизни. Вот и болезнь одолеть на ранней стадии гораздо легче. О том, чтобы раннюю стадию выявить позаботилось государство, введя в наш обиход такое понятие, как диспансеризация.
08:16 — ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Об изменениях трудового законодательства, связанных с частичной мобилизацией рассказывает старший помощник прокурора города Сосногорска Елена Жирякова