✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.11.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — СОСНОГОРСКИЕ СТРАЖИ ПОРЯДКА

10 ноября свой профессиональный праздник отметили российские полицейские. По традиции, красной дате календаря сосногорские стражи порядка посвятили торжественное собрание, прошедшее в стенах отдела.

05:46 — ПОЗАБОТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ

Мы отлично знаем, что профилактика важна во многих сферах жизни. Вот и болезнь одолеть на ранней стадии гораздо легче. О том, чтобы раннюю стадию выявить позаботилось государство, введя в наш обиход такое понятие, как диспансеризация.

08:16 — ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Об изменениях трудового законодательства, связанных с частичной мобилизацией рассказывает старший помощник прокурора города Сосногорска Елена Жирякова