✳ Вести Тимана. Сосногорск | 09.11.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Первая партия гуманитарной помощи сосногорским добровольцам и мобилизованным доставлена в Ленинградскую область, где наши земляки проходят подготовку перед отправкой в зону проведения Специальной военной операции.
08:05 — КОМАНДНАЯ РАБОТА
В Доме детского творчества впервые прошел двухдневный интенсив для учеников городских школ. Его организовали сотрудники сосногорского отделения Российского движения школьников. Программа была рассчитана на детей 12-14 лет.
11:05 — НОЧЬ ИСКУССТВ
В России прошла юбилейная, десятая, «Ночь искусств». В этом году мероприятия акции были приурочены ко Дню народного единства и посвящены традициям нашей страны. Присоединился к «Ночи искусств» и сосногорский музей.
14:36 — СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАЗЪЯСНЯЕТ
О школе приемных родителей рассказывает психолог организационно-консультативного отделения Ирина Панькова.