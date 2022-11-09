✳ Вести Тимана. Сосногорск | 09.11.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Первая партия гуманитарной помощи сосногорским добровольцам и мобилизованным доставлена в Ленинградскую область, где наши земляки проходят подготовку перед отправкой в зону проведения Специальной военной операции.

08:05 — КОМАНДНАЯ РАБОТА

В Доме детского творчества впервые прошел двухдневный интенсив для учеников городских школ. Его организовали сотрудники сосногорского отделения Российского движения школьников. Программа была рассчитана на детей 12-14 лет.

11:05 — НОЧЬ ИСКУССТВ

В России прошла юбилейная, десятая, «Ночь искусств». В этом году мероприятия акции были приурочены ко Дню народного единства и посвящены традициям нашей страны. Присоединился к «Ночи искусств» и сосногорский музей.

14:36 — СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАЗЪЯСНЯЕТ

О школе приемных родителей рассказывает психолог организационно-консультативного отделения Ирина Панькова.