В Ухте предприниматель вернула продавцу затапливаемое помещение и взыскала его стоимость

В Отделении судебных приставов по г. Ухте окончено исполнительное производство о взыскании 1 млн 207 тыс. рублей.

Должник и взыскатель — предприниматели, которые заключили договор купли-продажи недвижимости. В процессе эксплуатации «товара» покупатель обнаружила существенный недостаток: так как продавец без утвержденного проекта понизил уровень пола примерно на метр, помещение периодически затапливают грунтовые воды. «Воды — выше щиколотки», — сообщила свидетель в суде.

Суд расторг договор купли-продажи и взыскал с продавца не только стоимость спорного помещения, но и судебные расходы покупателя.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав установила имущественное положение должника и арестовала его Volkswagen Touareg. Должник был назначен ответственным хранителем автомобиля без права пользования и предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту).

Оставшись без средства передвижения, должник приложил максимум усилий, чтобы немедленно рассчитаться со взыскателем.