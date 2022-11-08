В Печоре отец выплатил алименты совершеннолетней дочери

Житель Печоры стал отцом в 20 лет. С 21 года четверть своего дохода он был обязан перечислять на содержание дочери. Так как алименты родитель платил нерегулярно, к совершеннолетию ребенка долг достиг 235 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства о взыскании задолженности по алиментам судебный пристав ОСП по Печоре наложила запрет на регистрационные действия с земельным участком и автомобилем Chery. Но должник продавать имущество не собирался, поэтому мера не дала нужного результата.

Настроение должника изменилось, когда пристав вызвала его на прием и потребовала предоставить автомобиль для составления акта описи и ареста. Чтобы не лишиться транспортного средства, мужчина немедленно погасил всю задолженность.

Взыскание исполнительского сбора, который превышает 16 тыс. рублей, выделено в отдельное исполнительное производство.