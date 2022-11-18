В Коми с осужденного за растрату взыскан полуторамиллионный штраф

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании штрафа в размер 1 млн 500 тыс. рублей как дополнительного вида наказания с бывшего руководителя региональной службы исполнения наказаний, осужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата в особо крупном размере).

Исполнительное производство было возбуждено по месту регистрации должника — в Москве, но по его ходатайству передано в Коми, где зарегистрированы двое подельников. К моменту передачи исполнительного производства долг сократился на 100 тыс. рублей.

Сыктывкарский судебный пристав обратила взыскание на счета в банках, откуда списано 60 тыс. рублей, и на 50 % заработной платы осужденного — таким образом взыскано еще 90 тыс. рублей.

Основную часть долга — более 1 млн рублей — должник перечислил напрямую взыскателю, о чем немедленно уведомил пристава.

Напомним, ранее фигуранты громкого уголовного дела втроем возместили материальный ущерб в размере 1 млн 972 тыс 400 рублей.