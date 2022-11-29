Судебные приставы Коми высказались о защите прав детей при исполнении решения суда

29 ноября в Общественной приемной главы Республики Коми прошел круглый стол «Защита прав ребенка при исполнении решений суда о порядке общения с родителями и об определении места жительства», приуроченный ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. Его участниками стали специалисты Управления Минюста России по Республике Коми, Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Регионального центра развития социальных технологий, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми, сотрудник полиции, судья Верховного суда Республики Коми, профессиональные медиаторы. Службу судебных приставов представляли заместитель главного судебного пристава Республики Коми Максим Орлов и начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Республике Коми Анастасия Ватаманова.

Защита прав несовершеннолетних является одним из основных направлений деятельности ФССП России, напомнили судебные приставы, открывая дискуссию. В пределах предоставленных полномочий служба ведет комплекс исполнительных производств, непосредственно затрагивающих интересы детей. Так, в 2022 году на исполнении судебных приставов Коми находилось 8 исполнительных производств об отобрании ребенка, 3 — об определении места жи-тельства ребенка, 51 — об определении порядка общения с ребенком.

Исполнительные документы, связанные с семейными отношениями, относятся к числу наиболее сложных. Это связано с тем, что государство в лице судебного пристава вынуждено вторгаться в сферу жизни, которая регламентируется, прежде всего, нормами морали и неразрывно связана с личностью должников и взыскателей.

Сводя счеты друг с другом, взрослые разрушают привязанность ребенка к отдельно проживающему родителю, открыто настраивают против, не пускают психологов, игнорируют требования судебного пристава — это далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники органов принудительного исполнения. Между тем, отметили судебные приставы, законодатель не обязывает службу гасить конфликты между сторонами исполнительного производства. Будучи свидетелем непростых семейно-родственных отношений, пристав правомочен использовать только стандартный арсенал методов воздействия на должника – от взыскания исполнительского сбора до протокола об административном правонарушении, которые далеко не всегда гарантируют немедленное исполнение судебных решений.

Безусловно перспективным приставы считают альтернативное урегулирование семейных споров при участии органов опеки, педагогов, психологов, профессиональных медиаторов. Последние, правда, разрешают конфликты небезвозмездно. В ходе круглого стола обсуждались способы сделать процедуру медиации доступной широким слоям граждан.