Студия 11. 18.11.22
— Оленный батальон. Как хранится память о совместных подвигах людей и животных.
— «TeenFest». Юные театралы позаимствовали опыт у старших коллег.
— Из грязи в князи. Сыктывкарская канализационная станция внезапно преобразилась.
— Пятак под пяткой и «Халява приди». Но лучше надеяться на знания. В регионе развернулась подготовка к ЕГЭ.
— Музыкальные выходные! Какие песни исполнят на фестивале «Патриоты России».
— УДАР спасающий жизни. Аббревиатура, которая помогает распознать инсульт.