Студия 11. 07.11.22





— Тайна железной птицы. История загадочного самолета, совершившего посадку вблизи поселка Мандач в 47-ом году.

— Быть настороже. Как не позволить мошенникам испортить благое дело?

— Дорогие кроссовки точно не помогут! Как вдохновить на пробежки даже самого ленивого человека?

— Сплав таланта и юности. В Сыктывкаре стартует Универвидение.

— Сникерс, который не навредит фигуре. ПП-рецепт любимой шоколадки.

— А вы верите в приметы? О загадочных символах, знаках и поверьях Коми народа.