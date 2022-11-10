Под контролем пристава сыктывкарец переселен с окраины города в центр

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о предоставлении пенсионеру благоустроенного жилья по договору социального найма. Из подлежащего сносу многоквартирного деревянного дома в микрорайоне Лесозавод сыктывкарец переехал в квартиру в кирпичном доме в центре города.

Чтобы новоселье состоялось как можно быстрее, судебный пристав использовала в отношении должника-администрации столицы Коми весь арсенал средств принудительного исполнения, включая взыскание исполнительского сбора и привлечение к административной ответственности.

С начала 2022 года благодаря действиям приставов Коми жилищные условия улучшили более 50 взыскателей. В Сыктывкаре — 13 новоселов, в Ухте — 10, в Усинске — 9, в Печоре и Айкино — по 7, в Прилузье и Емве — по двое, в Микуни, Корткеросе, Княжпогосте, Сосногорске — по одному.