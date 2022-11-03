Пассажир был неправ: авиакомпания взыскала с сыктывкарца выплаченные ему компенсации

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 2 окончено исполнительное производство о взыскании с пассажира в пользу авиакомпании 173 тыс. рублей. По сути, житель Сыктывкара вернул перевозчику сумму, которую ранее получил в качестве компенсации за несостоявшиеся перелеты.

Сыктывкарская семья купила билеты в Анапу за полгода. За 11 дней до вылета авиакомпания известила пассажиров о переносе рейса. Не согласившись вылетать на 3 дня позже, глава семьи обратился в авиакомпанию с заявлением о вынужденном отказе от авиаперевозки и возврате денежных средств, а затем в суд.

Суд первой инстанции встал на сторону пассажира и взыскал с авиаторов не только стоимость билетов, но и компенсацию морального вреда, неустойку за нарушение сроков возврата денежных средств, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований — всего 173 тыс. рублей.

Компания перечислила пассажиру всю сумму и обратилась в апелляционную инстанцию, которая отменила первоначальное решение.

Дело в том, что нормативные документы, действовавшие в разгар распространения коронавирусной инфекции, разрешают перевозчику возвращать пассажиру плату по истечении трех лет с даты отправления рейса, указанного в билете.