Об исполнительном производстве — на живых примерах

Врио старшего судебного пристава ОСП по г. Сыктывкару № 2 Олег Гуляев рассказал студентам юридического института Сыктывкарского госуниверситета им. П. Сорокина о работе органов принудительного исполнения.

Капитану внутренней службы Олегу Гуляеву шпаргалка не нужна — о сути работы судебных приставов и ее законодательных основах он умеет рассказывать просто и доходчиво, с яркими примерами из жизни. Помогает педагогическое образование и многолетний опыт работы, что называется, «на земле».

Будущие юристы и их преподаватели — слушатели заинтересованные и пользуются возможностью задать практику самые насущные вопросы.

В итоге через полтора часа аудитория осведомлена, как именно происходит взыскание средств со счетов должника и какова в этом деле роль работодателя и банка, как защитить прожиточный минимум, вернется ли должнику пять раз списанный с разных счетов штраф, почему пристав, говоря языком обывателя, не разблокирует зарплатную карту, почему служба не всегда уведомляет о возбуждении исполнительного производства бумажным письмом.

Отдельный акцент сделан на цифровых сервисах службы судебных приставов — Банке данных исполнительных производств, Личном кабинете стороны исполнительного производства на портале Госуслуг, Интернет-приемной на сайте УФССП России по Республике Коми — и «цифровой гигиене», защищающей от мошенников. Олег Гуляев призвал студентов не открывать электронные письма «от приставов» и не переходить по ссылкам в сообщениях.