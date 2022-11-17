Мэр Инты Владимир Киселёв ответил на вопросы интинцев во время прямой линии.





Когда улучшится качество горячей и холодной воды, какова судьба интинского агрокомплекса и производства молочной продукции, какая работа ведется по сокращению численности безнадзорных собак в Округе? Глава городского округа "Инта" – руководитель администрации Владимир Киселёв ответил на вопросы интинцев во время прямой линии, прошедшей на базе отделения общественной приемной Главы Республики Коми. Звонков поступило немного.