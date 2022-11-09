Мэр Инты проведет прямую линию.





Глава городского округа "Инта" – руководитель администрации Владимир Киселёв ответит на вопросы жителей. В пятницу, 11 ноября, с 12.00 до 13.00 на базе интинского отделения общественной приемной Главы Республики Коми пройдет прямая линия. Горожане могут задать мэру интересующие вопросы, связанные с жизнедеятельностью Округа, проведением ремонтных работ, благоустройством дворов и общественных территорий, реализацией региональных и федеральных проектов. Звонить по телефону: 6-21-67